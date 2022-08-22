22 Ağu 2022 - 16:59- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 17:03

Necati Kal’ın acı günü

Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal’ın annesi Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...
Necati Kal’ın acı günü mask
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Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal’ın annesi Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15.05.1936 Ardeşen doğumlu Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazime Kal’ın cenazesi, 23 Ağustos 2022 Salı günü Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verilecek.
# Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal, ardından

22 Ağu 2022 - 16:59 - Gündem

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