Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal’ın annesi Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15.05.1936 Ardeşen doğumlu Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazime Kal’ın cenazesi, 23 Ağustos 2022 Salı günü Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verilecek.
22 Ağu 2022 - 16:59- Gündem Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 17:03
Necati Kal’ın acı günü
Kocaeli Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Necati Kal’ın annesi Nazime Kal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.