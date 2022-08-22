Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışlar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
22 Ağu 2022 - 17:25- Asayiş Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 17:26
Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli’de ele geçirildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.