Gölcük Belediyesporlu sporcular katıldıkları şampiyona ve seçmelerden başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Ali İmran Pustu, Sinop’ta gerçekleştirilen Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldı. 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde mücadele eden Pustu, + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ali İmran Pustu’yu ve antrenörü Zabit Pustu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
22 Ağu 2022 - 17:26- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 17:27
Gölcük Belediyespor başarılara doymuyor
Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu, Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.