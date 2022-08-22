Başiskele’de Öykü Gürman rüzgarı

Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başiskele sahilinde gerçekleştirilen konserde sahne alan oyuncu ve Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Öykü Gürman sevilen şarkılarıyla alandakilere unutulmaz anlar yaşattı. Gürman’ın şarkılarına eşik eden kalabalık doyasıya eğlendi. Konser sonunda sahneye çıkaran Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Başkan Özlü sevilen sanatçı Öykü Gürman’a Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’ndan bir tablo hediye etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.