22 Ağu 2022 - 17:26- Kültür-Sanat G: 22 Ağu 2022 - 17:27

Başiskele’de Öykü Gürman rüzgarı

Başiskele Belediyesinin düzenlediği “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Öykü Gürman sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Başiskele’de Öykü Gürman rüzgarı mask
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Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başiskele sahilinde gerçekleştirilen konserde sahne alan oyuncu ve Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Öykü Gürman sevilen şarkılarıyla alandakilere unutulmaz anlar yaşattı. Gürman’ın şarkılarına eşik eden kalabalık doyasıya eğlendi. Konser sonunda sahneye çıkaran Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Özlü sevilen sanatçı Öykü Gürman’a Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’ndan bir tablo hediye etti.
# bir, başkanı, Başiskele

22 Ağu 2022 - 17:26 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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