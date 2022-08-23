Olay, Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada traktörle tarım aleti arasına sıkışan Orhan Kırmaz’ı görenler durumu görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
23 Ağu 2022 - 01:17- Asayiş Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 01:23
Traktörle tarım aleti arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde traktörle tarım aleti arasında sıkışan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.