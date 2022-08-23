Traktörle tarım aleti arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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Olay, Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada traktörle tarım aleti arasına sıkışan Orhan Kırmaz’ı görenler durumu görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.