Kocaeli, sıfır atık projesiyle örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerle birlikte halkın ulaşımına uygun yerlere “Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi” kuruyor. Projenin sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, halkın atıklarını ayırmaya ve biriktirmeye teşvik edilmesi, kaynağından ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrıştırılarak biriktirilmesi gibi amaçları bulunuyor. Proje kapsamında vatandaşlara, Büyükşehir ve ilçe belediyesi teknik personelleri tarafından bilgi veriliyor. Proje, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

SEYYAR ATIK GETİRME MERKEZİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında atık durumda olan 30 m3’lük konteynerin bakım, onarım ve boyama işlemleri yapılarak sıfır atık mantığıyla tekrar hayata geçirdi. Projenin seyyar atık getirme merkezi olan araç, iç ve dış yüzeyleri çevre ve sıfır atık temalı görsellerle giydirilerek, içerisine özel olarak tasarlanan iç mekan kumbaraları (Geri kazanılabilir nitelikteki kağıt-karton, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıkları, elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları ve bitkisel atık yağlar) yerleştirildi. Bu çalışma sayesinde seyyar atık getirme merkezine gelenler iç mekan kumbaralarına uygun olan atıkları atarak, geri dönüşüme destek veriyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ DESTEKLENİYOR

Seyyar Atık Getirme Merkezi Projesi’yle yerel yönetimlerin çevre çalışmalarında model öncü yönetim anlayışıyla tüm il genelini kapsayan sıfır atık seferberliği başlatıldı. 12 ilçe belediyesi işbirliğinde geliştirilen projeyle, atık azaltımı, yeniden kullanım ve dönüşümü odağa alan çevreci bir yaklaşımla döngüsel ekonomiye geçiş destekleniyor.

FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR

Kocaeli’nin 12 ilçesinde ortak gerçekleştirilen projeyle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği aktif konumlara bir hafta süreyle kalacak olan “Seyyar Atık Getirme Merkezi” yerleştirildi. Proje, Kocaelililere farkındalık oluştururken aynı zamanda da döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir’in bu çalışması diğer şehirlere de örnek bir yaklaşım sergiliyor. Seyyar Atık Getirme Merkezi Projesi; sürdürülebilir, kolay uygulanabilir ve ulaşılabilir olması ile projeyi uygulamak isteyen tüm belediyelere öncü ve model oluyor.