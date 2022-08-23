23 Ağu 2022 - 10:15- Asayiş G: 23 Ağu 2022 - 10:17

Genç kadını darp ettiği iddia edilen şahsı esnaf yaka paça yakaladı

Kocaeli’de genç kadını darp ettiği ileri sürülen şüpheli, esnaf tarafından yaka paça yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Genç kadını darp ettiği iddia edilen şahsı esnaf yaka paça yakaladı mask
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Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekandan çıkan Ş.B. ile İ.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.B.’nin İ.K. tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp edildiği ileri sürülen Ş.B., Cumhuriyet Bulvarı mevkiine kaçtı. Ş.B., burada esnaf tarafından sakinleştirilirken, İ.K.’nın gelmesiyle tansiyon yeniden yükseldi. Esnaf olaya müdahale ettiği sırada İ.K. kaçmaya başladı. Esnaf ile Ş.B. arasındaki kovalamaca Acısu mevkiinde son buldu. Esnafın yaka paça yakaladığı İ.K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, Ş.B. ile İ.K.’nın önceden aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.
# bir, ile, tarafından, polis

23 Ağu 2022 - 10:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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