Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekandan çıkan Ş.B. ile İ.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.B.’nin İ.K. tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp edildiği ileri sürülen Ş.B., Cumhuriyet Bulvarı mevkiine kaçtı. Ş.B., burada esnaf tarafından sakinleştirilirken, İ.K.’nın gelmesiyle tansiyon yeniden yükseldi. Esnaf olaya müdahale ettiği sırada İ.K. kaçmaya başladı. Esnaf ile Ş.B. arasındaki kovalamaca Acısu mevkiinde son buldu. Esnafın yaka paça yakaladığı İ.K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, Ş.B. ile İ.K.’nın önceden aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.
23 Ağu 2022 - 10:15- Asayiş Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 10:17
Genç kadını darp ettiği iddia edilen şahsı esnaf yaka paça yakaladı
Kocaeli’de genç kadını darp ettiği ileri sürülen şüpheli, esnaf tarafından yaka paça yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.