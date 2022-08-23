Kartepe’de Zafer Kupası sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Zafer Kupası 2. Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 200 sporcunun katıldığı yarışmada 14 kategoride mücadele edildi. Dereceye girenlere törenle kupaları verildi. Kartepe Belediyesi önünde bir araya gelen sporcuların startını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz verdi. Heyecan içerisinde start alan sporcular 18 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.
Zorlu parkur sonunda kupa töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, "Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zafer Kupası 2. Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı zorlu ve heyecanlı yarışlar sonunda tamamlandı. İnşallah bu organizasyonlar devam eder. Dereceye girenleri tebrik ediyorum" dedi.
Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ise "Bugün adrenalin sporlarının merkezi olan Kartepe’mizde heyecan dolu bir yarış gerçekleştirdik. Burada mücadele eden sporcuları tebrik ediyorum. Buradaki yarışmaya 200 sporcu katıldı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.