Olay, saat 14.00 sıralarında, Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen genç kız, iddiaya göre, arkasından gelen kişinin kendisine şort giydiği gerekçesiyle laf attığını söyledi. Genç kız, kendisine laf attığını öne sürdüğü kişiye "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırdı. Laf attığı iddia edilen kişi, bölgeden uzaklaşırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
23 Ağu 2022 - 10:19- Gündem Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 10:22
Şortu yüzünden laf atıldığı iddiasıyla sokak ortasında bağırdı
İzmit'te caddede yürüyen genç kız, şort giydiği için kendisine laf attığını iddia ettiği kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek Türk - helal olsun kıza.
I.m. - Harikasın kızım!
Bu herifler böyle böyle akıllanacak.
Orada da 7/24 zabıta/polis oluyor. Kimse mi müdahale etmedi???
Alsaydınız ya adamı bir karakola, tacizden bir dosyaya işlenseydi de iş bulamasaydı, devlet yardımı alıyorsa o kesilseydi vs. Yok mu bir yaptırımı, cezası.
Troll - Bu hareketlerin hepsi tiyatro kesinlikle bilinçli medyada gündem insanların tepkisini ölçmek için yapılmış hareketler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.