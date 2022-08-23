23 Ağu 2022 - 10:19- Gündem G: 23 Ağu 2022 - 10:22

Şortu yüzünden laf atıldığı iddiasıyla sokak ortasında bağırdı

İzmit'te caddede yürüyen genç kız, şort giydiği için kendisine laf attığını iddia ettiği kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Şortu yüzünden laf atıldığı iddiasıyla sokak ortasında bağırdı mask
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Olay, saat 14.00 sıralarında, Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen genç kız, iddiaya göre, arkasından gelen kişinin kendisine şort giydiği gerekçesiyle laf attığını söyledi. Genç kız, kendisine laf attığını öne sürdüğü kişiye "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırdı. Laf attığı iddia edilen kişi, bölgeden uzaklaşırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

23 Ağu 2022 - 10:19 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

I.m. - Harikasın kızım!

Bu herifler böyle böyle akıllanacak.

Orada da 7/24 zabıta/polis oluyor. Kimse mi müdahale etmedi???

Alsaydınız ya adamı bir karakola, tacizden bir dosyaya işlenseydi de iş bulamasaydı, devlet yardımı alıyorsa o kesilseydi vs. Yok mu bir yaptırımı, cezası.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 23 Ağustos 11:10
01

Troll - Bu hareketlerin hepsi tiyatro kesinlikle bilinçli medyada gündem insanların tepkisini ölçmek için yapılmış hareketler.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 10:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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