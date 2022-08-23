I.m. - Harikasın kızım!

Bu herifler böyle böyle akıllanacak.

Orada da 7/24 zabıta/polis oluyor. Kimse mi müdahale etmedi???

Alsaydınız ya adamı bir karakola, tacizden bir dosyaya işlenseydi de iş bulamasaydı, devlet yardımı alıyorsa o kesilseydi vs. Yok mu bir yaptırımı, cezası.