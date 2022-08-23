Her ne kadar yılın her mevsimi ayrı güzel olsa da Ege’nin incisi İzmir turizm bölgesi olarak hiçbir zaman azalmayan bir popülariteye sahiptir. İzmir Urla; Seferihisar, Çeşme ve daha birçok gözde tatil beldesine yakın bir konumdadır. İzmir araç kiralama hizmetlerinden faydalanarak İzmir çevresindeki pek çok gözde lokasyona hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Urla turistik yerler açısından zengin bir lokasyondur ve Rent Go araç kiralama hizmeti sayesinde keyfini çıkarabileceğiniz etkileyici bir doğaya, göz alıcı bakir koylara, tarihi köylere, üzüm bağlarına ve çok daha fazlasına sahiptir.

Urla’da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda Urla İskelesi, Limantepe, Sanat Sokağı, Bademler köyü ve Güvendik Tepesi sayılabilir.

Urla Tatilinizi Planlarken Buraları Es Geçmeyin

Urla tarihi yerler açısından da doğal güzellikler açısından da ülkemizin mutlaka keşfedilmesi gereken hazinelerinden biridir. İzmir’den günübirlik gidecek de olsanız hava yolu ulaşımı ile İzmir’e indikten sonra tatilinizi geçirecek de olsanız tatilinizi unutulmaz kılmanın yolu Rent Go araba kiralama hizmeti almaktan geçer. Yolcu sayısı, bütçe ve diğer farklı ihtiyaçlar özelinde en uygun alternatiflere Rent Go araç filosunda erişebilirsiniz. Araç kiralama hizmeti alarak Urla ve civarındaki birbirinden güzel yerleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Urla gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alan Urla İskelesi aynı zamanda ilçe merkezidir. Muhteşem İzmir Körfezi ve Ege Denizi manzarası eşliğinde balık restoranlarının ve kahvaltı mekânlarının tadını çıkarırken, tarihi yapıları fotoğraflayarak anılarınızda unutulmaz bir yer edinmelerini sağlayabilirsiniz. Pazar günleri Urla İskele’de kurulan pazardan, doğal ve organik ürünler ile tadına doyamayacağınız Ege otlarını satın alabilirsiniz.

Rent Go araç kiralama hizmeti ile konforlu bir şekilde Urla’ya geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Limantepe. 1980’li yılların başında keşfedilen Limantepe ticari açıdan bölgedeki önemli tarihi merkezlerdendir. Rent Go Rent a Car araç kiralama şirketi filosundan dilediğiniz aracı seçerek Urla merkezden yaklaşık 5 dakikalık konforlu bir yolculukla Limantepe’ye ulaşabilirsiniz.

Sanat Sokağı Urla’nın son yıllarda popülaritesi artan destinasyonları arasında ilk sıralarda gelir. Urla merkezde bulunan Sanat Sokağı, Zafer Caddesi’nin üzerindedir. Sanat Sokağı’nda iki taraflı olarak antikacılar, kitapçılar, sanat atölyeleri, el yapımı ürünler satan dükkanlar ve yerel sanatçılara ait tezgâhlar bulunur. Tabii muhteşem lezzetlere ev sahipliği yapan kafe ve restoranların da hakkını vermek gerek. Sanat Sokağı’na gelindiğinde Urla Devlet Tiyatrosu ile Urla Müzik Akademisi de mutlaka ziyaret edilmeli.

Urla’nın Civarındaki Lokasyonları Keşfetmeye de Vakit Ayırın

Bademler Köyü, Urla merkeze 10 km uzaklıkta ve araç kiralama konforu ile kolayca gidebileceğiniz bir lokasyon. Tiyatrosu ve asırlık kütüphanesi ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanan Bademler Köyü, Türkiye’nin en temiz köyü unvanına da sahiptir. Çocuk oyunları müzesi, beyaz evleri ve üretici pazarı ile Bademler Köyü’nü mutlaka Urla gezilecek yerler listesine eklemek gerek.

“Urla’ya biraz da yukarılardan bakalım hatta muhteşem gün batımı manzarasına tanıklık edelim.” diyenlerin vazgeçemediği Güvendik Tepesi, Urla merkeze yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Rent Go araç filosundan dilediğiniz aracı kiralayarak Urla merkezden 15 ila 20 dakikalık bir araç yolculuğu ile Güvendik Tepesi’ne gidebilir ve muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Urla’yı ziyaret edenlerin gitmeyi sıklıkla tercih ettiği diğer bir yer Seferihisar’dır. Seferihisar’ın Urla’ya uzaklığı yaklaşık 20 km’dir. İzmir’in beğenilen turistik beldelerinden Seferihisar’da Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok güzellik var. Ayrıca denize girmek için de Akkum Plajı ya da Akarca gibi farklı alternatifler mevcut.