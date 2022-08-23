Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru yönelten A Haber, Eyt'ye ilişkin birkaç ipucu aldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.
"BİZ ZATEN 62 YAŞINDA ÇALIŞANLARI EMEKLİ EDİYORUZ"
EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.