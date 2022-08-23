23 Ağu 2022 - 10:33- Gündem G: 23 Ağu 2022 - 10:36

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması mask

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru yönelten A Haber, Eyt'ye ilişkin birkaç ipucu aldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

"BİZ ZATEN 62 YAŞINDA ÇALIŞANLARI EMEKLİ EDİYORUZ"

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
# bir, ile

23 Ağu 2022 - 10:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.030.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
3 ton kompost gübre dağıtıldı mask
3 ton kompost gübre dağıtıldı
İzmit’in yeni nesil yaşam alanının temeli atılıyor mask
İzmit’in yeni nesil yaşam alanının temeli atılıyor
Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı mask
Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı
Urla Gezilecek Yerler mask
Urla Gezilecek Yerler
Kocaeli, sıfır atık projesiyle örnek oluyor mask
Kocaeli, sıfır atık projesiyle örnek oluyor
Kantin kiraya verilecektir mask
Kantin kiraya verilecektir
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL