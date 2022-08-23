Keskin, belediyede iş başlayacak AKP'lilerin nasıl bir yol izlediğini anlattı

Büyükşehir Belediyesinde çalışan AKP Kocaeli’de 4 ilçe gençlik kolları başkanı sözleşmeli memur olmak için görevlerinden istifa etti. Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Enes Arslan istifa eden isimler arasındaydı. Boşta kalan ilçelerden Kartepe Gençlik Kolları Başkanlığına yeni bir isim atanırken üç ilçeye daha atama yapılacağı belirtildi. AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları atamaya tepki gösterdi.

“BU KADAR GENCİMİZ İŞSİZKEN İÇİNİZ RAHAT MI?”

CHP Kartepe Gençlik Kolları İlçe Başkanı Kadir Keskin, söz konusu atamalarla ilgili olarak, “AK Parti Kartepe Gençlik Kolları İlçe Başkanı memur kadrosuna geçtiği için istifa etmiş. Genç arkadaşımıza “Hayırlı olsun” demek isterdik ancak milyonlarca genç KPSS için ter döküp memur olmak için çırpınıyorken, sınavlara girmelerine rağmen yerleştirilmiyorlarken ve bu kadar gencimiz işsizken sormak isteriz içiniz rahat mı? Liyakat esas alınarak mı yapıldı bu kadrolar yoksa siyasi kimlikler mi esas alındı?” dedi.

“İKTİDAR PARTİSİNE ÜYE OLMAKTAN GEÇİYOR”

Biliyoruz ki 20 yıldır bu ülkede işe alımlarda, kadro oluşturmada ehliyet, liyakat tarafsızlık hariç her özellik aranıyor” diyen Keskin, “Olmak ya da olmamak” İktidar partisine üye olmaktan geçiyor. Maalesef bu da şahıs merkezli ve dar kadrolu bir siyaset ve yönetim anlayışı doğuruyor. Tıpkı Kocaeli Büyükşehir’de olduğu gibi. Bakınız 4 ilçe Gençlik Kolları Başkanı Büyükşehir’de çalışıyor ve sözleşmeli olarak belediye bünyesine alınıyor ve yasal düzenleme gelmesi halinde devlet memuru olacaklar” ifadelerine yer verdi.

“GENÇ ARKADAŞLARIMIZA SÖZ VERİYORUZ…”

Keskin son olarak, “Gerçek şu ki; ehliyet ve liyakate değil, itaat ve sadakate göre şekillenen bir kadro ile yönetiliyoruz bugün. Önce üye oluyorsunuz, sonra yönetici hemen ardından da bir bakıyorsunuz ki hop kadrolusunuz. Siyasi görüşüne bakmaksızın her gencimize istihdam sağlanması baş tacımızdır ama Adalet, adaletsizlikle kalkınmaz! Bu zihniyetlerin karşısında; “Hak, hukuk, adalet” mücadelemiz bitmeyecek. Genç arkadaşlarımıza, söz veriyoruz; istikrar, liyakat ve adaletle geleceğiz” dedi. Özgün ERBULAN

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