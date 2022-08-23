AKP'li Şeker deprem tehlikesine değindi

AKP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, beraberinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Toki'nin Sepetçi'deki şantiyesinde incelemelerde bulunup, ilimizde çalışmaları devam eden TOKİ projeleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

99 DEPREMİ BİR MİLAT

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, TOKİ'nin Sepetçi'de bulunan şantiyesini ziyaret edip burada yetkililerden bilgi aldılar. Ülkemizin büyük bir alanı deprem kuşağında olması ve yine birçok yerleşim alanının fay hattı bölgesinde yer aldığını ifade eden Şeker “Deprem, ülkemiz için maalesef göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tehlike arz ediyor. Özellikle 17 Ağustos 99 Gölcük depremi, ülkemizde deprem bilinci ve duyarlılığı için bir milat oldu. Depremlerde can kaybına dayanıksız yapılmış binaların neden olduğu bilinmektedir. Yaşanacak muhtemel depremlerde can kayıplarının olmaması için bütün imkanlarımızı seferber etmeliyiz.

YIKILMA RİSKİ YÜKSEK

Maalesef geçmişte planlı bir büyümenin olmayışı, sanayinin ağırlıkla deprem riski en yüksek olan Marmara bölgesinde oluşturulması ve bunun sonucu Anadolu'dan yoğun bir göçün bu bölgelere gelmesi, bunların konut ihtiyacının getirdiği baskı sonucunda çok da planlı diyemeyeceğimiz alüvyonlu bölgelerde fay hatları üzerinde mühendislik hizmeti almayan, depremlerde yıkılma riski yüksek olan bir yapı stoku ortaya çıkmış.

BİRÇOK ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLDİ

2004'den itibaren ilimizde Büyükşehir belediyemizin yaptırdığı jeolojik ve jeofizik etütler sonucu, fay hatları ve alüvyonlu bölgelerin tespitleri yapılarak riskli alanlar belirlendi, imar planlarının revizyonları yapıldı. Örneğin Sapanca Gölü'nden başlayarak Marmara Denizi'ne kadar olan 18 kilometrelik Kuzey Marmara Anadolu Fay Hattı güzergahı yapılaşmaya kapatıldı ve bunun gibi birçok çalışma hayata geçirildi.



TOKİ 1 MİLYON 170 BİN KONUT İNŞA ETTİ

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, 1 sente muhtaç olduğu günleri geride bırakmış, vatandaşının ihtiyaç duyduğu her an yanında olan sosyal devlet olmuştur. 99 depreminden de ders çıkarılarak depremlerde daha fazla insanımızın canı yanmasın diye, vatandaşlarımızın daha ferah ve güvenilir ortamlarda yaşaması için 12 milyon insanımızın yaşadığı 3 milyon konut dönüştürülmüştür. 50 milyon vatandaşımızın hanesi afetlere karşı koruma altına alınmıştır. Hedefimiz 5 yıl içinde tüm vatandaşlarımızın tamamının bu güvenli şemsiye altına toplamaktır. Bu hedef doğrultusunda TOKİ marifeti ile 1 milyon 170 bin konut inşa edilmiştir.” dedi.

İZMİT'TE BİN 250 KONUT

Şeker, yapmış olduğu açıklamasının devamında ise “2020 yılında 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmit ilçemizde 1250 konut yapımı planlanmıştır. TOKİ ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 29.03.2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile İzmit Çayırköy, Deretepe, Gündoğdu, Kabaoğlu mahalleleri tapulama sınırı içerisinde kalan Sekbanlı, Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında 4.780.000 metrekarede 1/5000 ve 1/1000'lik planlar onaylandı. Sekbanlı, Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanın 2.etebı 77.253 metrekare alan içerisinde 747 konut, bir ticaret merkezi, bir adet camii, çocuk oyun alanları, parklar ve otoparkları kapsamaktadır. Projenin tüm işlerinin %77'si, alt yapı işlerinin de %85'i tamamlanmış durumda. Daireler vatandaşlarımıza nasipse öngörülen süreden önce yani 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek. Gayretli çalışmalarından dolayı müteahhit firmaya ve müşavir firmaya teşekkür ediyoruz.

SOSYAL KONUT KAPSAMINDA ÇALIŞILAN ETAPLAR

İzmit ilçemizde seçilen iki alanda projelendirme süreci tamamlanmış olup, 535 ve 747 konut olarak iki etapta Ocak 2021 tarihinde toplam 1282 konut olmak üzere ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında Dilovası'nda, 50.000 sosyal konut hedefi kapsamında, TOKİ mülkiyetindeki Köseler Mahallesi 195 ada 1 parselde 429 konut üzerinden ihale edilmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI

2020 yılı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Gebze'de TOKİ mülkiyetindeki yaklaşık 84 bin metrekarelik konut alanına konut ve kentsel dönüşüm amaçlı rezerv konut üretmek üzere plan tadilat çalışmaları başlatılmış olup askı ve kesinleşme süreci bitmiştir. Aralık 2020 tarihinde bu alandaki iki parselde 250 konutluk ihale gerçekleştirilmiştir.

KÖRFEZ'DE BİN 500 KONUT

Körfez İlimtepe'de 2020 yılı için hedeflenen 1500 konut için TOKİ tarafından planlama ve vaziyet çalışmaları tamamlanmıştır. 2606 Ada 1 parsel (47.327 metrekare) ve 2605 ada 1 parselde (109.495 metrekare) alanda plan tadilatı çalışmaları tamamlanmış olup 416 ve 1010 konut olmak üzere iki etap için Temmuz 2021 tarihinde ihale yapılmıştır.

PLANLANAN PROJELER

İzmit, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez, Kandıra ve Çayırova ilçelerimizde özellikle TOKİ mülkiyetlerinin bulunduğu alanlarda konut üretilmesi planlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. İnsanları deprem değil, depreme dayanıksız yapılmış binalar öldürüyor. Depreme dayanıksız binaların yenilenmesi ise kentsel dönüşümle mümkündür. Kentsel dönüşüm, depreme karşı koruyucu hekimlik görevi üstlenmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaların önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.