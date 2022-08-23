AKP'li Çağlayan: Birlikte yolumuza devam ediyoruz, anlık tepki gösterildi

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Çağatay Çağlayan’ın atanmasının ardından Kartepe, Gölcük, Derince ve Karamürsel ilçe gençlik kolları başkanları sözleşmeli memur olmak için görevlerinden istifa etmişti. İlk atama dün itibariyle Kartepe’ye yapılırken atanan isme tepki gösterildi. AKP Genel Merkez tarafından Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na 2014 yerel seçimlerinde akrabası olan MHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Dizdaroğlu’nu destekleyen Nihat Erim Dizdaroğlu’nun atanmasına hem istifa eden ilçe gençlik kolları Bekir Enes Arslan hem de AKP’li gençler AKP il binasına giderek tepki gösterdi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile görüşmek isteyen gençleri Ellibeş arayarak bugün için görüşeceklerini belirtti. Bekir Enes Arslan burada yaptığı açıklamada süreci hatalı bulduklarını belirtti.

“ANLIK TEPKİ GÖSTERİLDİ”

Gazetemize açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan “Tepkiler üzerine bir düzenleme yapılacak mı?” sorusuna şu şekilde cevap verdi; “Bir düzenleme yapılmayacak. 5 aday vardı. Arkadaşlarımızı götürdük genel merkez o kardeşimizin atamasına karar verdi. Kırgınlıklar olabilir ama birlikte yolumuza devam ediyoruz. İlçe başkanımız bugün öğleden sonra arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Bir sıkıntımız, problemimiz yok. Anlık tepki gösterildi sadece” dedi.

4 İLÇEDE BAŞKANLAR İSTİFA ETTİ

Diğer ilçelerle ilgili atamalardan da bahseden Çağlayan, “Gölcük, Derince, Karamürsel ilçe gençlik kolları başkanları memur oldukları için atamaları önümüzdeki günlerde yapacağız. Kandıra ilçede de ilerleyen günlerde atama yapılacak” şeklinde konuştu.