AKP’de 4 ilçe başkanı sözleşmeli memur olmak için istifa etti

AKP’de ilçe gençlik kolları başkanlarından dördü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyordu. 15 Ağustos 2022 tarihinde sözleşmeli memur olmak için ilçe başkanları imza attı. Sözleşmeli memur olmak için görevlerinden istifa eden Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Enes Arslan, Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın, Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel ve Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan’ın yerine atama yapılacağı öğrenildi.

KANDIRA’YA DA ATAMA YAPILACAK

Süreç Kartepe ile başlarken istifa eden Bekir Enes Arslan’ın yerine genel merkez kararıyla dün, Nihat Erim Dizdaroğlu atandı. Diğer ilçelerde atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenilirken 2021 yılı Aralık ayından beri atama yapılmayan Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın da bu süreç içerisinde belirleneceği İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan tarafından duyuruldu.