Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenleyeceği etkinlik ve konserlerle kutlayacak. Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe büyük zaferin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde sahne alacak. Konserler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na coşku katacak. Hazırlanan programlar çerçevesinde 30 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Sekapark Uçurtma Tepesinde Yıldız Tilbe en güzel şarkılarıyla sahne alacak.
23 Ağu 2022 - 12:00- Kültür-Sanat Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 12:01
Zafer Bayramı coşkusu Yıldız Tilbe ile yaşanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi sevenleriyle buluşturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.