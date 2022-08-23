23 Ağu 2022 - 12:00- Kültür-Sanat G: 23 Ağu 2022 - 12:01

Zafer Bayramı coşkusu Yıldız Tilbe ile yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi sevenleriyle buluşturacak.
Zafer Bayramı coşkusu Yıldız Tilbe ile yaşanacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenleyeceği etkinlik ve konserlerle kutlayacak. Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe büyük zaferin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde sahne alacak. Konserler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na coşku katacak. Hazırlanan programlar çerçevesinde 30 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Sekapark Uçurtma Tepesinde Yıldız Tilbe en güzel şarkılarıyla sahne alacak.
# Büyükşehir Belediyesi

23 Ağu 2022 - 12:00 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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