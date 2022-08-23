23 Ağu 2022 - 12:01- Ekonomi G: 23 Ağu 2022 - 12:02

Arıcılara kovan desteği sonrası ilk hasat

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz yıl başlattığı arıcılara kovan desteği sonrası ilk hasat alındı.
Arıcılara kovan desteği sonrası ilk hasat mask
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Çiftçiliğin ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan arıcılara kovan desteği bu yıl ilk hasadını verdi. Çerkeşli’de başlatılan çalışma ile dağıtılan kovanlarla ilk ballarını alan arıcılar, önceki gün muhtar Aytaç Erdem ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret ederek, elde ettikleri ballardan Başkan Şayir’e hediye etti.

İlk hasatlarının alınmasının mutluluğunu yaşayan Başkan Şayir, "Sanayi kenti olarak bilinen ilçemizde çiftçilik başta olmak üzere belirli bölgelerimizde tarım ve hayvancılıkta yapılmaktadır. Tarihi geçmişi ile tarıma ve hayvancılığa önem veren sarayların kirazlarını üreten bir kent olan Dilovası’nda tarım ve hayvancılığın devam edebilmesi için belediyemiz olarak çiftçimize her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması için çiftçilerimize dağıttığımız kovanlarımızın ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bereketli olmasını diliyorum. İnşallah kaliteli bir şekilde üretilen ballarımızın ilerleyen süreçte daha da geliştirilerek bal üretimi ile ilçemizin adını duyurmak istiyoruz" dedi.

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23 Ağu 2022 - 12:01 İHA Kocaeli- Ekonomi

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