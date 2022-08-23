Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, film gösterimi öncesi Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı "Mahallemde Sinema Var" etkinliğinde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, minikler ve aileleriyle sohbet etti.
23 Ağu 2022 - 12:01- Gündem Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 12:02
Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.