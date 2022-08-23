23 Ağu 2022 - 12:01- Gündem G: 23 Ağu 2022 - 12:02

Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.
Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı mask
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Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, film gösterimi öncesi Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı "Mahallemde Sinema Var" etkinliğinde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, minikler ve aileleriyle sohbet etti.
# başkanı

23 Ağu 2022 - 12:01 İHA Kocaeli- Gündem

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