İzmit Belediyespor güreş takımı, 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıktı. İzmitli pehlivanlar yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde 5 madalya kazandı. Oğuzhan Ünal orta büyük boyda 2’inci, Furkan Güler küçük orta büyük boyda 3’üncü, Barış Kemal ayak boyunda 2’nci, Efkan Özmetin deste büyük boyda 3’üncü, Mustafa Ekin teşvik 2 boyda 2’inci oldu. Kerem Uygun ve Özgür Güreşen de ayak boyunda ilk 8’e kalma başarısı gösterdi.
23 Ağu 2022 - 12:02- Spor Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 12:03
İzmitli pehlivanlar Şile’den 5 madalya ile döndü
İzmit Belediyespor güreş takımı, Şile’de gerçekleştirilen 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nden 5 madalya ile döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.