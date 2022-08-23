Projeyle, potansiyellerin değerlendirilmesi, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması, göl ile bütüncül bir ana plan elde edilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl büyük katılımla proje lansmanı yapılan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın temeli, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da atılacak. Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla hafif çelik sistemler ile tasarlanan yapı kompleksi ekolojik ve sürdürülebilir olacak. Zemin katta 7 kafe, 1’inci katta ise 3 kafe alanı tasarlandı. Her iki katta da açık ve yarı açık kullanılabilecek oturma mekanları yer alacak. Su sporlarına ait soyunma odaları ve satış birimleri zemin katta yer alacak. Kafelerden bağımsız vatandaşların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri alanlar yer alacak. Yeşilliğin bol olacağı alanda çocuk oyun alanları ile dinlenme ve aktivite alanları da olacak. 2 otoparkın yer alacağı alanda kıyı boyunca uzanan kesintisiz bir yürüyüş hattı tasarlandı.
23 Ağu 2022 - 12:02- Gündem Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 12:03
İzmit’in yeni nesil yaşam alanının temeli atılıyor
İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek İzmit’e ve tüm bölgeye vizyon kazandıracak eski Çayırköy Göleti mevkiinde bulunan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın temeli 24 Ağustos Çarşamba günü atılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.