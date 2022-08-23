Muharrem ayı dolayısıyla Mecidiyeköy Mahallesi’nde bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtımında Mecidiköy Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan’ı yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, köy halkıyla sohbet etti. Sağlam, Mecidiyeköy sakinlerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletirken vatandaşlar da Sağlam’a teşekkürlerini sundu.
23 Ağu 2022 - 14:02- Gündem Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 14:03
Sağlam, Mecidiyeköy’de aşure dağıtımına katıldı
Muharrem ayı dolayısıyla Mecidiyeköy Mahallesi’nde bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtımında Meci...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.