Sağlam, Mecidiyeköy’de aşure dağıtımına katıldı

Muharrem ayı dolayısıyla Mecidiyeköy Mahallesi’nde bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtımında Mecidiköy Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan’ı yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, köy halkıyla sohbet etti. Sağlam, Mecidiyeköy sakinlerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletirken vatandaşlar da Sağlam’a teşekkürlerini sundu.