Tarhan: Ölülerimizi saymaktan da acizler

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye, cevaplaması talebiyle 2020-2021 yıllarına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin yayınlanmamasına ilişkin soru önergesi sunmuştu. Tarhan, Bakan Nebati’nin imzasıyla gelen cevabı kamuoyuyla paylaştı.

BAKANLIK: RAPOR TAMAMLANAMADI

Tarhan; Bakanlıktan verilen cevapta TÜİK’in ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini, İçişleri Bakanlığı uhdesindeki MERNİS veri tabanında yer alan ölüm verisi ile Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi’nden elde edilen veriler derlenerek hazırlandığının, ancak iki Bakanlığın da bu verilerdeki çalışmalarını sürdürdüğünden raporun tamamlanamadığının belirtildiğini söyledi.

“KASTİ OLARAK MI SAKLANIYOR?”

Gelen cevabı değerlendiren Tarhan, “2 yıldır bu verileri derleyememek acziyettir. Biz devletin kurumlarının böylesi bir acz içinde olmamasını umuyoruz. Ama o zaman da başka bir soru işareti ortaya çıkıyor, 2020 ve 2021 ölüm istatistikleri neden bir türlü derlenmiyor. Covid -19 salgınının çıktığı ve halen devam ettiği de dikkate alındığında bu veriler kasti olarak mı saklanıyor sorusunun cevabını üç Bakanlık da vermelidir” ifadelerini kullandı.

“ŞAİBEYE SON VERİLMELİ”

Türk Tabipleri Birliği’nin uzun süredir yaptığı çalışma ve açıklamalarda Covid-19’a bağlı ölümlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığının ve şeffaf davranılmadığının belirtildiğini söyleyen Tarhan, “Ülkede keyfi yönetim nedeniyle her konuda şaibeler, spekülasyonlar, dezenformasyon söz konusu. Bu istatistikler acilen yayınlanmalı ve kamuoyu aydınlatılmalı. Ölüm istatistikleri konusundaki şaibeye son verilmelidir” dedi.