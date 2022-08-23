Pehlevan’dan Derince Sağlık Müdürüne ziyaret  

Uzm. Dr. Hande Cihan Mutlu’nun Derince İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başlaması nedeniyle dün İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında tören gerçekleştirildi. Programa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Kaynar, Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Tekin ve Körfez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Kösa katıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Dr. Mutlu’ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

HANDE CİHAN MUTLU KİMDİR?

2008 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Hande Cihan Mutlu, 2013- 2018 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı ihtisasını tamamladı. Daha önceki yıllarda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birçok birimde görev alan hekim, ilimizde gerçekleştirilen Covid-19’la mücadele çalışmalarında aktif rol alarak önemli hizmetlerde bulundu. Son olarak Mutlu, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğüne atandı.