Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı % 52 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.