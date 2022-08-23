23 Ağu 2022 - 14:08- Ekonomi G: 23 Ağu 2022 - 14:09

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı % 52 arttı

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 arttı.

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı % 52 arttı mask

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.

23 Ağu 2022 - 14:08 - Ekonomi

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