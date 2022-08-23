Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.
23 Ağu 2022 - 14:08- Ekonomi Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 14:09
Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı % 52 arttı
Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 arttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.