Zorlu Holding’den staj programı

Dört hafta sürecek, 56 üniversiteden 137 öğrencinin kabul edildiği programda gençler, iş deneyiminden kişisel gelişime kadar birçok konuda eğitim alma fırsatı bulacak. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, “Zorlu Holding olarak, daha iyi bir gelecek ve yaşanabilir dünya hayalimizi gerçekleştirmek için gençleri desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü daha iyi bir gelecek, ancak çeşitli yetkinlikleri olan, farkındalığı yüksek, kendini sürekli bir dünya insanı olarak geliştiren ve gezegenimize, topluma karşı duyarlı olan, umutlu, özgüvenli bir nesille mümkün” dedi.