Dört hafta sürecek, 56 üniversiteden 137 öğrencinin kabul edildiği programda gençler, iş deneyiminden kişisel gelişime kadar birçok konuda eğitim alma fırsatı bulacak. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, “Zorlu Holding olarak, daha iyi bir gelecek ve yaşanabilir dünya hayalimizi gerçekleştirmek için gençleri desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü daha iyi bir gelecek, ancak çeşitli yetkinlikleri olan, farkındalığı yüksek, kendini sürekli bir dünya insanı olarak geliştiren ve gezegenimize, topluma karşı duyarlı olan, umutlu, özgüvenli bir nesille mümkün” dedi.
23 Ağu 2022 - 14:08- Ekonomi Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 14:10
Zorlu Holding’den staj programı
Zorlu Holding’in, üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği “Geleceğe Bi’Adım” staj programı başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.