23 Ağu 2022 - 14:09- Ekonomi G: 23 Ağu 2022 - 14:10

Pınar’a ‘yıldızlı’ ödül

Pınar, Pınar Kurutulmuş Domatesli Labne ürünü ile aldığı ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne bir yenisini daha ekleyerek uluslararası alanda başarı kazanmaya devam ettiğini duyurdu.  

Pınar’a ‘yıldızlı’ ödül mask

Pınar, Pınar Süt Ar-Ge Merkezi tarafından Birleşik Krallık’a yönelik özel formülasyonla geliştirilen Pınar Labne ile uluslararası yiyecek ve içecek akreditasyon programı Great Taste Awards’ta, Mükemmel Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 500 şef, aşçı, yemek eleştirmeni ve yazar tarafından kör tadım testi yapılarak değerlendirilen Great Taste Awards’ta katılımcıların yüzde 10’u olağanüstü anlamına gelen 2 yıldız alabildi. 14.205 ürün arasından Pınar Labne, tat, renk ve kıvam olarak beğenilerek 2 yıldız almaya hak kazandı. Great Taste Awards kapsamında 28 yıldır 150.000’den fazla ürün değerlendirildi.
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23 Ağu 2022 - 14:09 - Ekonomi

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