Pınar, Pınar Süt Ar-Ge Merkezi tarafından Birleşik Krallık’a yönelik özel formülasyonla geliştirilen Pınar Labne ile uluslararası yiyecek ve içecek akreditasyon programı Great Taste Awards’ta, Mükemmel Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 500 şef, aşçı, yemek eleştirmeni ve yazar tarafından kör tadım testi yapılarak değerlendirilen Great Taste Awards’ta katılımcıların yüzde 10’u olağanüstü anlamına gelen 2 yıldız alabildi. 14.205 ürün arasından Pınar Labne, tat, renk ve kıvam olarak beğenilerek 2 yıldız almaya hak kazandı. Great Taste Awards kapsamında 28 yıldır 150.000’den fazla ürün değerlendirildi.
23 Ağu 2022 - 14:09- Ekonomi Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 14:10
Pınar’a ‘yıldızlı’ ödül
Pınar, Pınar Kurutulmuş Domatesli Labne ürünü ile aldığı ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne bir yenisini daha ekleyerek uluslararası alanda başarı kazanmaya devam ettiğini duyurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.