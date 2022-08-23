Kadın istihdamına destek  

Türkiye nüfusunun % 49,9’unu kadın nüfusu oluşturuyorsa da kadın istihdamına yönelik durum pek de iç açıcı değil. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı, erkeklerin yarısından daha az. Bu sorunun temelinde eğitim, sosyo-ekonomik şartlar, cinsiyet eşitsizliği gibi birçok neden yatıyor. Kadınların iş yaşamında daha çok var olabilmeleri için devlet destekli çeşitli imkânlar sunuluyor. Meslek kursları bu imkânlar arasında en çok talep görenlerin başında geliyor.

MEB ONAYLI DİPLOMA

Nitelikli kadın istihdamı ve girişimciliğin artması yönünde büyük rol oynayan meslek kursları farklı sektörlerde kadın istihdamının artmasına katkı sağlıyor. Batallı Royal Eğitim Kurumları Kurs Müdürü Benay Batallı, “Güzellik Uzmanlığı, Kalıcı Makyaj ve Protez Tırnak kurslarında teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulama imkânına da sahip olan kursiyerler, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarına sahip oluyorlar. İstihdam hedefini 2023 yılı için 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.