İkinci çeyrek, işgücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe % 4,4 arttı, inşaat sektöründe %6,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %8,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 11,5 arttı.

ALT SEKTÖRLER

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,6 arttı, inşaat sektöründe %2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %69,7, inşaat sektöründe %53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %80,6 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,3 arttı, inşaat sektöründe %1,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,2 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,1 arttı.