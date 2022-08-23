23 Ağu 2022 - 14:10- Ekonomi G: 23 Ağu 2022 - 14:11

Turizm acenteleri vize çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi süreci ile ilgili bir süredir yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Türkiye Seyah...
Turizm acenteleri vize çağrısı yaptı mask

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi süreci ile ilgili bir süredir yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vizelerdeki geciken işlemler ve artan ret beyanlarının hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlar, hem de yurt dışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acenteleri için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüştüğünü ifade etti

SEYEHAT EĞİLİMİ

Çözüme yönelik adımların hızlandırılması çağrısını yineleyen Bağlıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, “Seyahat acentalarımızın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Pandemi süreci sonrasında tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir” dedi.

 

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23 Ağu 2022 - 14:10 - Ekonomi

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