23 Ağu 2022 - 14:13- Spor G: 23 Ağu 2022 - 14:15

Gölcük Belediyespor’dan bir Türkiye derecesi daha  

Gölcük Belediyespor’un sporcusu Ali İmran Pustu, Sinop’ta yapılan Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogra...
Gölcük Belediyespor’dan bir Türkiye derecesi daha   mask
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Gölcük Belediyespor’un sporcusu Ali İmran Pustu, Sinop’ta yapılan Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu

 

ZAFERDEN ZAFERE…

Gölcük Belediyesporlu sporcular katıldıkları şampiyona ve seçmelerden başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak; Gölcük Belediyespor sporcusu olan Ali İmran Pustu, Sinop’ta yapılan Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldı. 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde mücadele eden Pustu, + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu.

 

23 Ağu 2022 - 14:13 - Spor

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