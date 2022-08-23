Gölcük Belediyespor’dan bir Türkiye derecesi daha  

Gölcük Belediyespor’un sporcusu Ali İmran Pustu, Sinop’ta yapılan Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu

ZAFERDEN ZAFERE…

Gölcük Belediyesporlu sporcular katıldıkları şampiyona ve seçmelerden başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak; Gölcük Belediyespor sporcusu olan Ali İmran Pustu, Sinop’ta yapılan Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldı. 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde mücadele eden Pustu, + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu.