Derince havuz problemini çözdü !..  

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında yaz döneminde yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yüzme öğreniyor. Sportif ve kültürel alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik projelerin bir bir hayata geçtiği Derince’de yaz döneminde etkinlikler yoğun bir şekilde devam ediyor.

İKİ NOKTADA EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Derince genelinde yaz döneminde de devam eden ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle birlikte 7-14 yaş arasındaki yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ücretsiz yüzme eğitimlerinden faydalanıyor. Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu ve Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde haftanın 6 günü devam eden yüzme kurslarını ziyaret eden Başkan Aygün, burada çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.