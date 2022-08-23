Bayramoğlu Ada’da tavla heyecanı  

Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde tarihi geçmişe sahip olan Bayramoğlu Yarımadası tavla ödüllü yeni bir tavla turnuvasına Milli Mücadele’nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçen Büyük Zafer’in 100’ncü yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tekrarlanacak. Türkiye siluetini andıran coğrafi yapısıyla dikkat çeken, halk tarafından “Ada” olarak tanımlanan semtteki turnuva semt sakinlerinden Osman Turaç’ın şahsi çabasıyla, amatör ruhla düzenleniyor. Turnuvanın amaçlarından biri Bayramoğlu ve Ada’nın ismini geniş kesimlere duyurmak ki bugüne kadar önemli aşama kaydedildi. Osman Turaç’ın bireysel çabalarıyla ilki 2014 yılında düzenlenen turnuva sekizinci yılı geride bıraktı. Turnuva bazı yıllarda, aynı yıl içinde birkaç kez tekrarlandı. Facebook/Osman Tuğaç adresinden, Massenger üzerinden diyaloğa geçebilir.