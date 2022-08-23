Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde tarihi geçmişe sahip olan Bayramoğlu Yarımadası tavla ödüllü yeni bir tavla turnuvasına Milli Mücadele’nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçen Büyük Zafer’in 100’ncü yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tekrarlanacak. Türkiye siluetini andıran coğrafi yapısıyla dikkat çeken, halk tarafından “Ada” olarak tanımlanan semtteki turnuva semt sakinlerinden Osman Turaç’ın şahsi çabasıyla, amatör ruhla düzenleniyor. Turnuvanın amaçlarından biri Bayramoğlu ve Ada’nın ismini geniş kesimlere duyurmak ki bugüne kadar önemli aşama kaydedildi. Osman Turaç’ın bireysel çabalarıyla ilki 2014 yılında düzenlenen turnuva sekizinci yılı geride bıraktı. Turnuva bazı yıllarda, aynı yıl içinde birkaç kez tekrarlandı. Facebook/Osman Tuğaç adresinden, Massenger üzerinden diyaloğa geçebilir.
23 Ağu 2022 - 14:14- Spor Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 14:15
Bayramoğlu Ada’da tavla heyecanı
Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde tarihi geçmişe sahip olan Bayramoğlu Yarımadası tavla ödüllü yeni bir tavla turnuvasına Milli Mücadele’nin zaferini...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.