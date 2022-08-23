Erdoğan kurmaylarını genel merkeze çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı'nın Beştepe'den ayrılarak AKP Genel Merkezi'ne doğru yola çıktığı ifade edildi.

BAKANLAR VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KATILACAK

AKP'deki sürpriz toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve seçim süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler olacak. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş gibi ekonomi alanındaki bakanların yanı sıra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz,Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz'un katılması bekleniyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR

Toplantıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise hem kabinedeki isimlerin hem de AKP kurmaylarının bir araya gelecek olması. Cumhurbaşkanı liderliğindeki toplantıda bakanlar ve AKP'li kurmaylar arasında önemli konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

GÜNLÜK PROGRAMINDA YER ALMIYOR

Diğer yandan toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almadığı ve toplanma kararının gün içerisinde alınarak bakanlar ve genel başkan yardımcılarına iletildiği öğrenildi.