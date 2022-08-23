23 Ağu 2022 - 15:02- Ekonomi G: 23 Ağu 2022 - 15:06

Bakan Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması

Asgari ücretin temmuz ayında yapılan zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından tırmanan hayat pahalılığı nedeniyle kamuoyunda 3. zam iddiaları da dillendirilmeye başlamıştı. Dün yapılan Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.

Bakan Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması mask

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor. Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YILBAŞI SİNYALİ

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.
# bir, ardından

23 Ağu 2022 - 15:02 - Ekonomi

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