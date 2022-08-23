Bakan Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor. Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.
ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU
Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YILBAŞI SİNYALİ
Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.
"GÜNDEMİMİZDE YOK"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.