Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede yüksekten düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasin Demirağ’ın iş arkadaşları ve iş güvenliği görevlileri ile kavga ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapan Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem İnce şu ifadelere yer verdi:

“GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

“16.08.2022 Çarşamba günü Sefine Tersanesinde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz. Kaza sonrasında ulusal medyada çıkan, manşet olan asılsız ve mesnetsiz iddialar hem bizleri hem de çalışma arkadaşlarımızı derin bir üzüntü içinde bırakmıştır. Soruşturma süreci devam eden bir dava üzerine çok derin ve açıklayıcı bilgiler vermemiz mümkün değildir ancak elim kaza sonrasında gerçekleşen olaylar ulusal medyada yayınlanan haberler ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

“ÜZERİNDE BULUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR”

Hayatını kaybeden kardeşimizin emniyet kemeri ve iş ekipmanları çalışma esnasında KKDM (Kişisel koruyucu ekipman) elimize geçen görüntülerde görüldüğü ve elimize gelen bilgiler doğrultusunda üzerinde bulunduğu görülmektedir. Elim kaza sonrasında herhangi bir KKDM Malzemesi üzerinden herhangi bir işlem yapılmamıştır.

“PROVOKASYONLARA VE SUÇLAMALARA SEBEBİYET VERECEK TÜRDE YAYINLAR”

Kaza sonrasında yansıtılan görüntülerdeki olayların aktarıldığı gibi olmadığını belirtmek isteriz. Bu konudaki soruşturma sonuçlandığında tüm gerçekler net olarak açığa çıkacaktır. GİMBİRDER – ( Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği ) olarak bu tür kazaların tekrarlanmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi, kaza sonrasında da merhumun ailesinin yanında her süreçte bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Rabbim tekrar böyle kazalar yaşatmasın. Bu tür elim kaza sonrasında da bilgi ve dayanak olmadan provokasyonlara ve suçlamalara sebebiyet verecek türde yayınların, sosyal medya paylaşımlarının ve haberlerinin yapılmamasını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”