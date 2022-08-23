Bıyık gençlerle fikir alışverişinde bulundu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı ortak akılla yönetmek amacıyla toplumun her kesimiyle diyaloglarını sürdürüyor. Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle buluşan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle bir araya gelerek sohbet edip şehir ve geleceğe dair fikirlerini aldı. Darıca’nın ve ülkemizin geleceği olan gençlerle sohbet ortamında fikir alışverişinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere güvendiğini ve Türkiye’nin yarınlarının gençlerle daha güçlü olacağına inandığını söyledi.

DARICA BELEDİYESİ GENÇLERİN YANINDA

Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Darıca Belediyesi olarak bizler de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya ve her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. İskoliye Sanat Akademisi ile Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerimizle, spor salonlarımız ve kütüphanelerimizle gençlerimizi ilgi duydukları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin bizden talep ettikleri her konuda yardımcı olmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

GENÇLERDEN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Gençlerin hayallerini ve hedeflerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, ayrıca gençlerin belediyeden ve kendisinden taleplerini de dinledi. Geleceğe ve Darıca’ya dair fikirlerini de dile getiren gençler, kendilerini dinleyen ve her zaman destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Gençlerin her zaman emrinde olduğunu kaydeden ve gençlerin fikirlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sorumluluğumuz ve yükümüz ağır. Yükümüzü paylaşan vizyon sahibi gençlerin olduğunu görmek gelecek adına bizleri daha da umutlandırıyor” diyerek gençlere katkılarından dolayı teşekkür etti.