Cumhuriyet Parkı, İzmit Belediyesi'nin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı ikinci bileşimi bugün Kocaeli Uluslararası kongre merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bakanlığında yapılan meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

10 YENİ TRAMVAY BÜTÇEYE EKLENDİ

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Meclisi’ne gelen 10 yeni tramvay aracının 2022 yılı bütçesi T Cetveli’ne eklenmesi talebi mecliste görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç olduğunda bütçesi ve kararı hazır olan araçlar için ihaleye çıkacak. Böylece zaman kaybının da önüne geçilecek. Bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli Şehir Hastanesi için tramvay aracını 5 ile sınırlandırmıştı. Madde oy birliği ile meclisten geçti.

YÖNETİCİLER VE TEKNİSYENLER BRÜKSEL’E GİDİYOR

Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz aylarda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nin, eski adıyla İnterteks Fuar Alanının mevcut yerinin değerlendirilmesi için bir çalışma başlatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, bu yerin değerlendirilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile ortak çalışma kararı almıştı. Büyükşehir Meclisinde alınan karar ile 3-6 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilecek çalıştay için Büyükşehir Belediyesi yönetici ve teknik personelin görevlendirilmesi maddesi görüşüldü. Madde ot birliği ile meclisten geçti.

EK ÖDENEĞE CHP’YE ŞERH

Meclis gündeminin 12’inci maddesinde Plan ve Bütçe komisyonun 2022 mali yılı bütçesinde tanımlanan bütçe tertiplerine ek ödenek yapılması raporu görüşüldü. Madde oy birliği ile meclisten geçti. Meclis Plan Bütçe Komisyonunun Çayırova Belediyesine 317 Milyon Liralık ek ödenek oluşturulması maddesi de görüşüldü. Maddeye CHP’li Meclis üyeleri şerh koydu. Ek ödenek maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti.

ZİYARETE GİTTİLER

Meclis gündemine son eklenen maddede Cumhuriyet Parkı konusunda görüşüldü. Ek maddede çok ilginç anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şanbaz Yıldız ve Harun Yıldızlı’nın talimatı ile CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin kendilerine ziyarete geldiğini ifade ederek Cumhuriyet Parkını Büyükşehir’in isteklerine göre devredilmesini uygun gördüklerini ifade etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Cumhuriyet Parkı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında “Beni zorla buradan çıkartırlar, Dozerleri de getirebilirler, vinçleri de getirebilirler ama burada dozerin önünde en önde ben olacağım” ifadelerini kullanmıştı. İl Başkanları meclis üyeleri aracılığı yaptıkları görüşmelerde Cumhuriyet Parkı'nın Büyükakın’ın talebine göre devredilmesini onayladıklarını ifade etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

“CUMHURİYET PARKI’NIN MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE”

Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Bu konu daha evvel çok tartışıldı. Bölge esnafı ile yaptığımız bir toplantıda oranın berduş yuvası olduğuna dair talepler olmuştu. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Mecliste burayı biz yapalım dendi. Sonra Engin bey beni aradı. Belediye Başkanımız ile bir toplantı yaptık burayı biz yapalım dediler. Tamam yapabilirsiniz dedik ama 5393 sayılı kanunun 75’inci maddesi açık. Bu kanun diğer belediyeler ile ilişkilerimiz düzenliyor. Maddede belediye meclisinin kararı ile yapacağı anlaşmaya uygun olarak bir protokol yapar diyor. Cumhuriyet Parkı’nın mülkiyeti büyükşehir belediyesinde. D maddesinde ise kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idarelere devredebilir diyor. Büyükşehir Belediyesi kendine ait bir mülkü verirken 75/D maddesi kapsamında yapar.

“OTOMATİK DEVİR İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Eskiden alınmış başka bir karar var. Büyükşehir Belediyesi kurulduğu zaman alınan bir karar. Hani o karar göre “tahsise gerek yoktur” iddiasının ileri sürüldüğü karar. 2005 yılında alınan bir karar. Başkan vekili Mehmet Ellibeş’in imzası var. Büyükşehir belediyesi il sınırlarına genişletince ilçe belediyelerinde ne kalacak, belde belediyelerinde ne kalacak onun kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi demiş ki 20 dönümün üzerindekiler benim demiş. O zaman 43 belediye var. Diğer partilerden de belediyeler var. Bu bir düzenleyici bir karar. Bu karar ile mülkiyet otomatik devredilmez. Otomatik olarak devir gerçekleşmez. Bu karar ile otomatik devrin gerçekleştiği iddiası doğru değil. Biz de zamanında bir ortak proje kapsamında yapılabileceğini söyledik “Olmaz biz yapalım” cevabını aldık. Arada buna benzer birkaç şey daha oldu. Yine 75/D kapsamında devir yapabileceğini söylediğimizde yine hayır cevabının alındığını sizlere bilgilendireyim.

İL BAŞKANLARI DEVREYE GİRDİ

Dün bir gelişme daha oldu. Meclis üyelerimiz CHP’den Hakan Tanta, İYİ Partiden Fevzi Canbaz ve Nurettin Bulut randevu istediler. Bana geldiler. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın selamlarını ilettiklerini söylediler. Onların selamı ve talimatı ile geldiklerini söylediler. Bunu özellikle ifade etmemi istediler. Daha önce belediye ile yapılan görüşmelerde 75/D kapsamında olmaz cevabını aldığımız husus ile ilgili onların olabileceğini olabileceğini söylediklerini ilettiler. Ben de orada bir problem olmadığını bunu meclis gündemine alarak 75/d kapsamında bir devir yapılabileceğini ve projenin gerçekleşebileceğini ilettim. Onlar da tamam dediler. Bu gündem maddesi böyle ilave edildi. Alacağımız karar bugün bu taşınmazın 75/D kapsamında en başından beri bizim söylediğimiz doğru usul ile bana yetki verilmesini içeriyor.

“İL BAŞKANLARIMIZ KENTTE GERGİNLİK İSTEMİYORLAR”

Madde ile ilgili konuşan CHP’li Meclis üyesi Hakan Tanta, “Dün dediğiniz gibi bir gelişme oldu. Başkanlarımız talimatı ile geldik. Daha önce de Vali Bey ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile istişarelerde bulunmuşlar. İl başkanlarımız kentte gerginlik ve kavga istemiyorlar. Kentin huzura ihtiyacı olduğunu, Bu konuda hukuk çerçevesinde cumhuriyet parkının İzmit Belediyesine devredilmesi ile ilgili talepte bulundular. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu kente hizmet için çalışıyoruz. Önemli olan diyalog yollarını kapatmamak” dedi. İYİ Partili Fevzi Canbaz ise, “Anlattıklarınıza aynen katılıyorum. Kocaeli hepimizin. Kocalei’de birlik beraberliğin olması hepimiz için önemli. Bu konuda şükranlarımı sunuyorum” dedi.