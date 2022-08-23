Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukat konuştu

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, avukat D.K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde D.K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.’nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurdu. Enes A. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan D.K. ise tutuklandı.
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"Asla öldürme ve yaralama kastım yoktu"
Sanık D.K.’nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık D.K. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen D.K., "Asla öldürme ve yaralama kastım yoktu. 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum. Silahın kabzasıyla şahsa vurduğun esnada silah patladı ve olay gerçekleşti. Dosyada tüm delillerin toplandığı kanaatindeyim, tahliye istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.