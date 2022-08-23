101 gün önce, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden başlatılarak Marmara, Ege ve Akdeniz şeklinde kıyı şehirleri boyunca oluşturulan rota Antalya'da sonlanacak. Gittiği şehirlerde, atının heybesindekilerden satışlar gerçekleştiren Halit Can, kitabın gelirinin yüzde 70'ini dünyada 'savaşa hayır' diyen insanlık için kurumlara bağışlayacağını açıkladı.
23 Ağu 2022 - 17:08- Gündem Güncelleme: 23 Ağu 2022 - 17:11
Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'atıyla yollara düşen gezen Türk' lakaplı Halit Can, savaşlara dikkat çekmek için sahil kentlerine ziyaretler gerçekleştirerek, atıyla Antalya'ya kadar gideceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.