23 Ağu 2022 - 17:08- Gündem G: 23 Ağu 2022 - 17:11

Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'atıyla yollara düşen gezen Türk' lakaplı Halit Can, savaşlara dikkat çekmek için sahil kentlerine ziyaretler gerçekleştirerek, atıyla Antalya'ya kadar gideceğini söyledi.
Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü mask

101 gün önce, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden başlatılarak Marmara, Ege ve Akdeniz şeklinde kıyı şehirleri boyunca oluşturulan rota Antalya'da sonlanacak. Gittiği şehirlerde, atının heybesindekilerden satışlar gerçekleştiren Halit Can, kitabın gelirinin yüzde 70'ini dünyada 'savaşa hayır' diyen insanlık için kurumlara bağışlayacağını açıkladı.

23 Ağu 2022 - 17:08 - Gündem

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