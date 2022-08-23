Şakoğlu: Organize bir kötülük hareketi var

Son dönemlerde İzmit Belediyesi’ne karşı Cumhur İttifakı tarafından yapılan eleştiriler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmit Belediyesi Basın DanışmanıCem Şakoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Şakoğlu şu ifadelere yer verdi:

“ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK HAREKETİ VAR”

“Çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Siyaset öyle çirkin bir hale gelmiş ki birçok siyasetçinin kent, belediye veya kent insanı umurunda bile değil. Hedefe ulaşmak için organize bir kötülük hareketi var. Adama bakıyorsunuz İzmit Belediyesinin meclis üyesi. Halk seçmiş üstelik.

“NİYE ENGEL OLMADINIZ DİYE SORMAZLAR MI?”

Niye seçmiş? Hizmet üretsin diye. Bırakın hizmet üretmeyi, sırf siyaset adına hizmeti engellemek için bin tane dümen çeviriyor. Yahu insan kendi içerisinde bulunduğu belediyeyi her gün şikâyet eder mi? Adama sen orada necisin, meclisin çoğunluğu sizde değil mi, madem bu iddialarınız var, komisyonlarda güç elinizde niye engel olmadınız diye sormazlar mı? İzmit Belediyesi hizmet üretemesin, güç duruma düşsün ya da kötü gitsin diye temenni eden meclis üyesi olur mu?

“BURNUMUZA KÖTÜ KOKULAR GELMİYOR DEĞİL”

Neden böyle oluyor sebebini Allah karşınıza çıkartıyor. Bir bakıyorsunuz İzmit Belediyesine hizmet araçlarını satın almak için kredi yetkisi verilmesini reddeden bu şahsın dün yapılan kiralama ihalesini kazanan firma ile bağlantısı olduğu dedikoduları ayyuka çıkıyor. Bunu ben söylemiyorum, gazeteler yazıyor. Yine de biz onların yaptığı gibi net bir bilgi olmadan bu böyledir demiyoruz ama düne kadar ki tavırlarından da burnumuza kötü kokular gelmiyor değil.

“HANGİ HAKKINIZI HELAL ETMİYORSUNUZ?”

Devletin Bakanlıklarını, Başbakan yardımcılığını yapmış Fikri Işık konu ile ilgili yorum yapınca işlerine gelmeyenler ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’ diyor. Hangi hakkınızı helal etmiyorsunuz? Halkın elinden aldığınız hakları mı yoksa dün yanlış olduğunu bildiğiniz halde yaranmacılık için sesinizi çıkartmadığınızdan kaynaklanan haklarınızı mı? İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin kendi partisi ile ilgili yaşadığı en ufak bir olumsuzluğu memleket meselesi gibi anlatırken kendi iç kavgalarınızı kanatlarınızın altında büyüttüğünüz medyanızda görmüyor, duymuyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden beslediğiniz feyk hesaplarla birbirinizin kirli işlerini nasıl deşifre ettiğinize herkesle birlikte biz de şahitlik yapıyoruz.

“ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMIYOR”

Sizin dediğiniz dille söylüyorum demek ki ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Gül tutan elde gülün kokusu kalır. Çamur atan elin çamuru da illa ki kendine de bulaşır. Çok severim Hz. Mevlana'nın o sözünü 'Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün.'”