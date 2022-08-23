16 yaşındaki genç marinada dehşeti yaşadı

Olay, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marinada bulunan V.A. (16) isimli yabancı uyruklu genç ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıs yanında getirdiği bıçakla V.A.’yı yaraladı. V.A. kanlar içinde yere yığılırken, onu yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, genci ağır yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.