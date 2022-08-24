Yiğitali: Bu yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah

Kocaelispor'un başarılı orta saha oyuncularından Yiğitali Bayrak’tan sezonun ilk açıklamaları geldi. İzmitli futbolcu umutlu konuştu ve “Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah” dedi. konuştu. Yiğiali geçen sezondan kalan sorumluluklarının da farkında olduklarını sözlerine ekledi.

BİLİNCİNDEYİZ

Sezon öncesi hazırlıklarını gayet verimli geçirdiklerini ifade eden Yiğiali şu şekilde konuştu: Sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 3 kamp geçirdik. Güzel de bir aile ortamı oluştu. İnşallah bunu lige yansıtıp kısa sürede istediğimize ulaşacağız. Şehrin, yönetimin, camianın beklentisinin farkındayız. Geçen sezondan kalan çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun bilincindeyiz. Pazar günü iyi bir galibiyetle başlamayı ve o şekilde devam edeceğimize inanıyorum.

KENDİME SÖZ VERDİM

Bu armanın, formanın ve 41 numaranın ağırlığını biliyorum. Sezon boyunca inşallah elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Kendime geçen sezondan kalan bir söz verdim. Geçen yıldan kalan içimde oynama isteğim kaldı. Bu sezon daha fazla motive oldum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim.

KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ

Bireyselden ziyade takım oyunu çok daha önemli. Oynadığımız sistem hocamızın verdiği doğruluda bizi buna itiyor zaten. Bu sezonki anlayışımızda takım oyununun katkısı daha fazla olacaktır. Takımdaki herkes çok konsantre ve artık kavuşmayı bekliyoruz. Gönlümden geçen sezonu namağlup bitirmek. Benim gördüğüm o. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah.