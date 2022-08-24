Mehmet Taş: Yeni sezona hazırız

Kocaelispor kaptanı Mehmet Taş, yeni sezona hazır olduklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizerek Kırklareli galibiyeti ile sezonu açmak istediklerini ifade etti.
HAYATTA BUNLAR VAR
Talihsiz bir sezon geçirdiklerinin altını çizen ancak bu süreci fazla konuşmanın doğru olmadığını savunan Mehmet Taş şu ifadelere yer verdi: Geçen sezon hakkında pek konuşmak istemiyorum. Talihsiz geçti ve kalbimden geçirmediğim şeyler oldu. Ama hayatta bunlar var. Yeni sezona bakacağız. Güzel ve kaliteli bir kadro kuruldu. İyi bir birliktelik, arkadaşlık ortamımız var.
BU ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ
İnşallah bu sezon arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve camia olarak da kaldıracak imkanımız var. 3 kamp süreci geçirdik. 3’ü de tempolu, yorucu ancak keyifli geçti. Sıkı maçlar oynadık. Takım olarak yeni sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 2 ay süren bu çalışmaların sonucunu ilk maçta güzel bir oyunla almak istiyoruz.
BAŞKANIMIZ ÖNCEDEN TEBLİĞ ETMİŞTİ
Sözleşmem devam ediyordu. Sezon bitince de kalmak istediğini söylemiştim. Başkanımız sezon biter bitmez kaptanlık konusunu da bana iletmişti. Büyük bir camiada kaptanlık yapmak çok güzel ve onur verici. Bu zamana kadar ki kaptanlar gibi ben de Kocaelispor'a yakışır bir kaptan ve oyuncu olarak anılmak istiyorum. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiği kadar da her şeyimizle bu güzel camiaya hizmet etmek istiyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.