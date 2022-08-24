Mehmet Taş: Yeni sezona hazırız

Kocaelispor kaptanı Mehmet Taş, yeni sezona hazır olduklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizerek Kırklareli galibiyeti ile sezonu açmak istediklerini ifade etti.

HAYATTA BUNLAR VAR

Talihsiz bir sezon geçirdiklerinin altını çizen ancak bu süreci fazla konuşmanın doğru olmadığını savunan Mehmet Taş şu ifadelere yer verdi: Geçen sezon hakkında pek konuşmak istemiyorum. Talihsiz geçti ve kalbimden geçirmediğim şeyler oldu. Ama hayatta bunlar var. Yeni sezona bakacağız. Güzel ve kaliteli bir kadro kuruldu. İyi bir birliktelik, arkadaşlık ortamımız var.

BU ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ

İnşallah bu sezon arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve camia olarak da kaldıracak imkanımız var. 3 kamp süreci geçirdik. 3’ü de tempolu, yorucu ancak keyifli geçti. Sıkı maçlar oynadık. Takım olarak yeni sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 2 ay süren bu çalışmaların sonucunu ilk maçta güzel bir oyunla almak istiyoruz.

BAŞKANIMIZ ÖNCEDEN TEBLİĞ ETMİŞTİ

Sözleşmem devam ediyordu. Sezon bitince de kalmak istediğini söylemiştim. Başkanımız sezon biter bitmez kaptanlık konusunu da bana iletmişti. Büyük bir camiada kaptanlık yapmak çok güzel ve onur verici. Bu zamana kadar ki kaptanlar gibi ben de Kocaelispor'a yakışır bir kaptan ve oyuncu olarak anılmak istiyorum. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiği kadar da her şeyimizle bu güzel camiaya hizmet etmek istiyorum.