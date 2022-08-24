Derince, Kocaelispor’dan Uğurcan’ı kiraladı

Kocaelispor’a 24 Erzincan’dan transfer edilen etkili kanat forvet Uğurcan Bekçi Belediye Derincespor’a kiralandı.

ÇANKAYA ÇOK CAZİP FİYAT SUNDU

Kocaelispor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak teknik ekibin raporu doğrultusunda kiralanmasına karar verilen kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi, 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’a kiralandı. Futbolcuyu 2. Lig’den Buca ve Karacabey, 3. Lig’den de Çankaya Futbol Kulübü kadrosuna katmak istiyordu. Özellikle Çankaya ekibinin teklifi oldukça ciddi ve cazipti.

MUSTAFA POLAT İKNA ETTİ

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Uğurcan’ın Derince’ye olan maliyetinin bir kısmını karşılarken, Derince ekibi de maç başı ve bir miktar peşinat ödemesi yapacak. Transferin gerçekleşmesi adına Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat Derince’de oynaması adına futbolcuyu ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Engin Koyun da Uğurcan’ın Derince ekibinde oynaması için telkinde bulundu.

DERİNCE DAHA DA GÜÇLENDİ

Son derece yetenekli bir kanat oyuncusu olan Uğurcan da gerek Mustafa Polat gerekse de Engin Koyun’un telkinleri ile alacağı rakamda önemli bir fedakarlık yaptı ve futbolcu resmen Belediye Derincespor ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Önemli bir ofans hattına sahip olan Derince ekibi Uğurcan’ın da transferi ile daha da güçlendi.

İSA, FURKAN VE DENİZALP’TEN SONRA

Kocaelispor ile Belediye Derincespor arasındaki samimi ilişkilerin ardından Uğurcan dışında, kanat forvet ve santrfor İsa Nalbant, orta saha oyuncusu Furkan Gedik ve bir diğer kanat forvet Denizalp de Belediye Derincespor’a geldi. Furkan ve İsa ile 3 yıllık anlaşma ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, Denizalp ile de kiralık olarak anlaşma sağlandı.