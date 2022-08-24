Derbent Stadı’nda düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk karşılaşmada Eşmespor - Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü ile Suadiyespor - Şirinsulhiyespor karşı karşıya geldi. Minikler Futbol Turnuvası’nda A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvadaki maçlar 25’er dakikadan iki devre halinde oynanırken, devre aralarındaki molalar 8 dakika olarak belirlendi. Takımlar sahada 8 kişiden oluşan kadrolarıyla mücadele ediyor. Minikler Futbol Tunuvası’nın açılış maçında Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü rakibi Eşmespor’u 7-0 mağlup ederken, Şirinsulhiyespor rakibi Suadiyespor’u 2-1 mağlup etti. Karatepespor, Uzunçiftlik Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Kartepe Belediyespor, rakibi Arslanbey Gençlerbirliğispor’u 3-0 mağlup etti. Günün son maçında Derbentspor, Sarımeşespor’u 4-3 yendi.
24 Ağu 2022 - 09:28- Spor Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 09:29
Minikler Futbol Turnuvası başladı
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer aldığı turnuvada 11 takım mücadele ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.