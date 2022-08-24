24 Ağu 2022 - 09:28- Spor G: 24 Ağu 2022 - 09:29

Minikler Futbol Turnuvası başladı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer aldığı turnuvada 11 takım mücadele ediyor.
Minikler Futbol Turnuvası başladı mask
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Derbent Stadı’nda düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk karşılaşmada Eşmespor - Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü ile Suadiyespor - Şirinsulhiyespor karşı karşıya geldi. Minikler Futbol Turnuvası’nda A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvadaki maçlar 25’er dakikadan iki devre halinde oynanırken, devre aralarındaki molalar 8 dakika olarak belirlendi. Takımlar sahada 8 kişiden oluşan kadrolarıyla mücadele ediyor. Minikler Futbol Tunuvası’nın açılış maçında Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü rakibi Eşmespor’u 7-0 mağlup ederken, Şirinsulhiyespor rakibi Suadiyespor’u 2-1 mağlup etti. Karatepespor, Uzunçiftlik Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Kartepe Belediyespor, rakibi Arslanbey Gençlerbirliğispor’u 3-0 mağlup etti. Günün son maçında Derbentspor, Sarımeşespor’u 4-3 yendi.

# ile, Kartepe

24 Ağu 2022 - 09:28 İHA Kocaeli- Spor

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