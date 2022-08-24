Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
24 Ağu 2022 - 09:31- Asayiş Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 09:36
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü’nün Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de FETÖ’ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - DEVLET BOŞ DURMUYOR İL İL OPERASYON YAPIP FETÖNÜN SİYASİ AYAĞINI BU OPERASYONLAR İLE ARIYOR , BİR GÜN BULACAK BELKİ DE .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.