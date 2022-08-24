24 Ağu 2022 - 09:31- Asayiş G: 24 Ağu 2022 - 09:36

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

 KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü’nün Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de FETÖ’ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.  

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

24 Ağu 2022 - 09:31 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - DEVLET BOŞ DURMUYOR İL İL OPERASYON YAPIP FETÖNÜN SİYASİ AYAĞINI BU OPERASYONLAR İLE ARIYOR , BİR GÜN BULACAK BELKİ DE .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 11:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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