24 Ağu 2022 - 09:32- Asayiş G: 24 Ağu 2022 - 10:53

21 yaşındaki genç boğularak öldü!

Kandıra'da 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
21 yaşındaki genç boğularak öldü! mask
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Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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24 Ağu 2022 - 09:32 - Asayiş

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