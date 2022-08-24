Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
24 Ağu 2022 - 09:32- Asayiş Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 10:53
21 yaşındaki genç boğularak öldü!
Kandıra'da 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.