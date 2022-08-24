Değirmendere’ye yeni bir işletme: Evsek Takı Tasarım

Kentimizin tanınmış ve genç girişimcilerinden Caner Güzgören, Gölcük Değirmendere’de yepyeni bir işletmenin ortağı olarak bölge halkına hizmet vermeye başladı. Cüneyt Evsek ile birlikte altın, gümüş ve çelik takı kaplama üzerine ‘Evsek Takı Tasarım’ı faaliyete başlatan Güzgören, kendi portföyü ile kısa sürede farkını ortaya koydu.
DEĞİRMENDERELİLERDEN YOĞUN İLGİ
Çok kısa sürede Değirmenderelilerin tercihi olmayı başaran Evsek Takı Tasarım’a, merkezi konumundan dolayı da ulaşmak oldukça kolay. Merkez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi Hüseyin Yücel Sokak No2/A adresinde 7 gün boyunca müşterilerin taleplerine cevap veren işletmede kolye kaplamalarının dışında; saat, gözlük ve çanta modelleri de sertifikalı olarak satışta.
“BİZE GÜVENDİKLERİNİ GÖSTERDİLER”
Yaklaşık 1 ay önce faaliyete geçen Evsek Takı Tasarım’ın ortakları Güzgören ve Evsek, kısa sürede teveccüh gösteren Değirmendere halkına teşekkür etti. Ortaklar, “Uzun yıllardır süren arkadaşlığımızı ortaklık ile taçlandırdık. Değirmendere’nin böyle bir girişime ihtiyacı olduğunu düşünerek bir yola çıktık. Halkımız da bize güvendi ve çok kısa denilebilecek bir sürede bol bol ziyaret gerçekleştirdi. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - ÇOK SANATSAL BİR UĞRAŞ , YETENEK GEREKTİRİR , YAPABİLENLERİ TEBRİK EDERİM .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.