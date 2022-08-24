24 Ağu 2022 - 09:44- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 09:47

Değirmendere’ye yeni bir işletme: Evsek Takı Tasarım

İlimizin tanınmış girişimcilerinden Caner Güzgören, Cüneyt Evsek ortaklığı ile bu kez Değirmendere’de yeni bir işletmeyi daha faaliyete başlattı

Değirmendere’ye yeni bir işletme: Evsek Takı Tasarım mask
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Kentimizin tanınmış ve genç girişimcilerinden Caner Güzgören, Gölcük Değirmendere’de yepyeni bir işletmenin ortağı olarak bölge halkına hizmet vermeye başladı. Cüneyt Evsek ile birlikte altın, gümüş ve çelik takı kaplama üzerine ‘Evsek Takı Tasarım’ı faaliyete başlatan Güzgören, kendi portföyü ile kısa sürede farkını ortaya koydu.

DEĞİRMENDERELİLERDEN YOĞUN İLGİ

Çok kısa sürede Değirmenderelilerin tercihi olmayı başaran Evsek Takı Tasarım’a, merkezi konumundan dolayı da ulaşmak oldukça kolay. Merkez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi Hüseyin Yücel Sokak No2/A adresinde 7 gün boyunca müşterilerin taleplerine cevap veren işletmede kolye kaplamalarının dışında; saat, gözlük ve çanta modelleri de sertifikalı olarak satışta.

“BİZE GÜVENDİKLERİNİ GÖSTERDİLER”

Yaklaşık 1 ay önce faaliyete geçen Evsek Takı Tasarım’ın ortakları Güzgören ve Evsek, kısa sürede teveccüh gösteren Değirmendere halkına teşekkür etti. Ortaklar, “Uzun yıllardır süren arkadaşlığımızı ortaklık ile taçlandırdık. Değirmendere’nin böyle bir girişime ihtiyacı olduğunu düşünerek bir yola çıktık. Halkımız da bize güvendi ve çok kısa denilebilecek bir sürede bol bol ziyaret gerçekleştirdi. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

# bir, ile

24 Ağu 2022 - 09:44 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - ÇOK SANATSAL BİR UĞRAŞ , YETENEK GEREKTİRİR , YAPABİLENLERİ TEBRİK EDERİM .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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