Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 25 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da litresi 25,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.
24 Ağu 2022 - 09:48- Ekonomi Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 09:52
Motorine bir zam daha geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 95 kuruş zam beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gerçek - Davul, zurna ile beraber ,Halaycılar nerede ?.Ne günlere kaldı güzel Memleketim.
Erol Demirbek Türk - bu iktidar pırlantadan ötv almadı , yatlara ucuz mazot sattı köylünün imanı gevredi gübre işi bir yakının tekeline kalmış. dağıt dağıt , kasada kira ile tutulan dövizler kalmış , yunan bile posta koyar hale gelmiş. şehirlerin etrafında şehirlere gıda üretecek bağ bahçe bile kalmamış . ÜLKEYE 10 MİLYON YABANCI YERLEŞMİŞ CİRİT ATIYOR ÖRGÜTLENMİŞLER , İŞÇİ BULMA KURUMU KURMUŞLAR suriyeliNİN BİRİ çocuğA motorla çarpmış benim TÜRK polisim her akşam imzasını almak için benim yakıtımı yakıp onun kapısına gider hale gelmiş BU MOTORİN FİYATINA DA ŞÜKÜRLER DEMEK LAZIM .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.