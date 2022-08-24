Motorine bir zam daha geliyor

Erol Demirbek Türk - bu iktidar pırlantadan ötv almadı , yatlara ucuz mazot sattı köylünün imanı gevredi gübre işi bir yakının tekeline kalmış. dağıt dağıt , kasada kira ile tutulan dövizler kalmış , yunan bile posta koyar hale gelmiş. şehirlerin etrafında şehirlere gıda üretecek bağ bahçe bile kalmamış . ÜLKEYE 10 MİLYON YABANCI YERLEŞMİŞ CİRİT ATIYOR ÖRGÜTLENMİŞLER , İŞÇİ BULMA KURUMU KURMUŞLAR suriyeliNİN BİRİ çocuğA motorla çarpmış benim TÜRK polisim her akşam imzasını almak için benim yakıtımı yakıp onun kapısına gider hale gelmiş BU MOTORİN FİYATINA DA ŞÜKÜRLER DEMEK LAZIM .