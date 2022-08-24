Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 70’den 70’e her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık havada sinema etkinlikleri sürüyor. Şirinköy-Düzağaç’ta bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik; 26 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’da "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları filmi izleyeme davet etti.
24 Ağu 2022 - 10:03- Kültür-Sanat Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 10:04
Gölcük’te "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izletilecek
Gölcük Belediyesi’nin açık hava sinema akşamları, gişe rekortmeni "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.