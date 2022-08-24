Gölcük’te "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izletilecek

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 70’den 70’e her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık havada sinema etkinlikleri sürüyor. Şirinköy-Düzağaç’ta bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik; 26 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’da "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları filmi izleyeme davet etti.